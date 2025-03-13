Екатерина Коцарь заняла восьмое место в финале Кубка мира по фристайлу

Украинская фристайлистка Екатерина Коцарь в финале этапа Кубка мира заняла восьмое место. Произошло это на соревнованиях по бигейру на этапе во французском Тине.

В финале Коцарь соревновалась против серебряного призера Олимпиады-2022. Все спортсменки имели три попытки для того, чтобы набрать зачетные баллы.

После первых двух попыток Коцарь имела в наследии всего 53.50 балла. Лучший результат спортсменка показала в последней попытке. За него украинка получила оценку 79,75 балла и закончила соревнование с результатом 133,25 балла.

В итоге Коцарь занял восьмое место.

Этап в Тине был последним в сезоне Кубка мира по фристайлу.