  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Екатерина Коцарь заняла восьмое место в финале Кубка мира по фристайлу
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Екатерина Коцарь заняла восьмое место в финале Кубка мира по фристайлу

Другие виды

Этап в Тине был последним в сезоне

Екатерина Коцарь заняла восьмое место в финале Кубка мира по фристайлу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская фристайлистка Екатерина Коцарь в финале этапа Кубка мира заняла восьмое место. Произошло это на соревнованиях по бигейру на этапе во французском Тине.

В финале Коцарь соревновалась против серебряного призера Олимпиады-2022. Все спортсменки имели три попытки для того, чтобы набрать зачетные баллы.

После первых двух попыток Коцарь имела в наследии всего 53.50 балла. Лучший результат спортсменка показала в последней попытке. За него украинка получила оценку 79,75 балла и закончила соревнование с результатом 133,25 балла.

В итоге Коцарь занял восьмое место.

Этап в Тине был последним в сезоне Кубка мира по фристайлу.

По теме
yellow-arrow
Украинская федерация гимнастики: российский спорт и их спортсмены не заслуживают ни на крупицу внимания
yellow-arrow
Украинская федерация гимнастики отреагировала на визит Ватанабе в Москву
yellow-arrow
Сергей Кулиш - чемпион Европы по пулевой стрельбе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости