Сборная Украины по гандболу с минимальным счетом уступила Косово в квалификации Евро-2026

Сборная Украины по гандболу потерпела второе поражение в квалификации Евро-2026 в поединке третьего тура отбора против сборной Косово (30:31).

Напомним, что в ноябре наша команда уступила сборной Нидерландов (39:40).

Первыми вышли вперед украинцы, однако сборная Косово сумела сравнять счет. Перед перерывом все же наша команда шла с отставанием в четыре гола – 12:16.

На старте второго тайма игроки Косово увеличили отрыв до шести голов и Украине удалось догнать соперника, однако один мяч все же позволил косоварам одержать победу.

Евро-2026. Второй этап квалификации. 3-й тур

Косово — Украина 31:30 (16:12)

Таким образом, сборная Украины опустилась на последнее, четвертое место в квалификационной группе.

Следующий матч в рамках отбора Евро-2026 по гандболу Украина проведет также против Косово - в воскресенье, 16 марта.