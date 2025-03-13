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Сборная Украины по гандболу с минимальным счетом уступила Косово в квалификации Евро-2026
Это поражение стало вторым
Фото: Getty Images
Сборная Украины по гандболу потерпела второе поражение в квалификации Евро-2026 в поединке третьего тура отбора против сборной Косово (30:31).
Напомним, что в ноябре наша команда уступила сборной Нидерландов (39:40).
Первыми вышли вперед украинцы, однако сборная Косово сумела сравнять счет. Перед перерывом все же наша команда шла с отставанием в четыре гола – 12:16.
На старте второго тайма игроки Косово увеличили отрыв до шести голов и Украине удалось догнать соперника, однако один мяч все же позволил косоварам одержать победу.
Евро-2026. Второй этап квалификации. 3-й тур
Косово — Украина 31:30 (16:12)
Таким образом, сборная Украины опустилась на последнее, четвертое место в квалификационной группе.
Следующий матч в рамках отбора Евро-2026 по гандболу Украина проведет также против Косово - в воскресенье, 16 марта.
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