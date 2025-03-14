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Евгений Марусяк успешно преодолел квалификацию Кубка мира по прыжкам на полетном трамплине

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Калиниченко немного не хватило

Евгений Марусяк успешно преодолел квалификацию Кубка мира по прыжкам на полетном трамплине

Фото: Getty Images

Новина українською

Стрибун с трамплина Евгений Марусяк прошел в основной раунд на этапах Кубка мира на полетном трамплине на соревнованиях в норвежском Викерсунде.

На этом этапе Украину представлял и Виталий Калиниченко.

Евгений Марусяк прыгнул на 199 метров и заработал 149 баллов. В итоге украинец занял 29 место, преодолев квалификацию на полетном на этапе в Викерсунде.

Виталий Калиниченко полетел на 182 м и в целом за свой прыжок набрал 125.7 балла. В итоге он остановился в шаге от следующего раунда — занял 41-е место.

Основной раунд Кубка мира по прыжкам с трамплина в Викерсунде состоится в субботу, 15 января, в 18:00 по киевскому времени.

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Евгений Марусяк
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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