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Украинец стал чемпионом Европы по снукеру

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Украинец стал чемпионом Европы по снукеру

Фото - Федерація Спортивного Більярду України

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинец стал чемпионом Европы по снукеру в возрастной категории до 21 года, который проводится под эгидой EBSA.

Юлиан Бойко продемонстрировал великолепную игру на чемпионате Европы U-21 по снукеру в Анталии и одержал победу в финале этого турнира. Благодаря этой победе 19-летний украинец во второй раз в своей карьере заработал путевку в мейн-тур.

Оливер Сайкс (Англия) 4:5 Юлиан Бойко (Украина)

Украинец стал чемпионом Европы по снукеру - изображение 1

Бойко проявил серьезную выдержку во время решающего матча, который проводился до 5 побед. Что интересно, Юлиан уже играл в финале чемпионата Европы U-21 в 2023 году, где он проиграл Лиаму Грэму. Он стал четвертым снукеристом, которому со второй попытки удалось получить кубок.

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Также заметим, что 20-летний украинец Антон Казаков завоевал бронзовую медаль в этом турнире, уступив в полуфинале соревнований именно Оливеру Сайксу со счетом 0:4.

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снукер Юлиан Бойко
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