Украинец стал чемпионом Европы по снукеру в возрастной категории до 21 года, который проводится под эгидой EBSA.

Юлиан Бойко продемонстрировал великолепную игру на чемпионате Европы U-21 по снукеру в Анталии и одержал победу в финале этого турнира. Благодаря этой победе 19-летний украинец во второй раз в своей карьере заработал путевку в мейн-тур.

Оливер Сайкс (Англия) 4:5 Юлиан Бойко (Украина)

Бойко проявил серьезную выдержку во время решающего матча, который проводился до 5 побед. Что интересно, Юлиан уже играл в финале чемпионата Европы U-21 в 2023 году, где он проиграл Лиаму Грэму. Он стал четвертым снукеристом, которому со второй попытки удалось получить кубок.

Не только футбол. Все новости спорта в режиме Live в Telegram UA-Football

Также заметим, что 20-летний украинец Антон Казаков завоевал бронзовую медаль в этом турнире, уступив в полуфинале соревнований именно Оливеру Сайксу со счетом 0:4.