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Украинская фехтовальщица Анна Максименко завоевала золото на Гран-при в Будапеште

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Украинская фехтовальщица Анна Максименко завоевала золото на Гран-при в Будапеште

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

17-летняя шпажистка Анна Максименко завоевала дебютную награду Гран-при — золотую! Об этом сообщает НОК Украины.

За медали в венгерском Будапеште соревновались 310 участниц из 48 стран, среди них и 24 спортсменки из Украины.

За "золото" шпажистка скрестила оружие с Олимпийской чемпионкой-2024 в командном первенстве Джулией Рицци из Италии. Уступая в два укола сопернице, Анна сначала отыграла их, а впоследствии на приоритете одержала победу у титулованной итальянки (12:11).

В последний раз среди украинок на высшую ступень пьедестала почета в женской шпаге на турнирах Гран-при поднималась Олимпийская чемпионка Яна Шемякина, было это в феврале 2013 года, так же в Будапеште. А для украинских фехтовальщиц на Гран-при это первая награда высшего качества с 2020 года: тогда победу одержала саблистка Ольга Харлан на соревнованиях в Монреале.

Для Анны это первая личная медаль на взрослых соревнованиях такого уровня и сразу золотая! Она одержала ее в возрасте 17 лет, превзойдя достижение самых титулованных фехтовальщиц в истории Украины: саблистки Ольги Харлан, которая свою первую победу на Гран-при одержала в 18, и Янки Шемякиной, одержавшей дебютное "золото" Гран-при в 24.

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