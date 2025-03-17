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Российских гимнастов допустили к этапу Кубка мира

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Российских гимнастов допустили к этапу Кубка мира

Фото: Getty Images

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С 10 по 13 апреля 2025 года в Осиеке (Хорватия) состоится этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

К этим соревнованиям допустили российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе, в том числе и олимпийская чемпионка 2021 года Ангелина Мельникова.

Предварительный список участников:

Ангелина Мельникова (прыжок, вольные упражнения), Елена Глотова (брусья, бревно), Злата Осокина (бревно, вольные упражнения), Кирилл Прокопьев (вольные упражнения, конь-махи), Владислав Поляшов (конь-махи, брусья), Илья Заика (кольца) и Григорий Климентьев (кольца).

Напомним, что последний раз на соревнованиях такого уровня эти спортсмены выступали в 2022 году.

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Источник:
XSport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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