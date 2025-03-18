Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике японец Акинори Накаяма скончался на 83 году жизни. Об этом сообщается на сайте Ассоциации гимнастики Японии.

Причиной смерти Накаямы стал рак желудка.

Накаяма завоевал четыре золотые медали на Играх-1968 в Мехико (кольца, брусья, перекладина, командное многоборье) и две награды наивысшего достоинства на ОИ-1972 в Мюнхене (кольца, команда). Также на его счету еще два серебра и две бронзы на Играх.

Кроме того, Накаяма завоевал 12 медалей на чемпионатах мира, включая семь золотых. Японец — один из трех человек, дважды ставших олимпийскими чемпионками в упражнениях на кольцах (так же это удавалось советскому гимнасту Альберту Азаряну и китайцу Лю Яну).

В 2005 году Накаяма был включен во Всемирный зал славы гимнастики.