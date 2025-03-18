  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

Другие виды
Обновлено

Светлая память

Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике японец Акинори Накаяма скончался на 83 году жизни. Об этом сообщается на сайте Ассоциации гимнастики Японии.

Причиной смерти Накаямы стал рак желудка.

Накаяма завоевал четыре золотые медали на Играх-1968 в Мехико (кольца, брусья, перекладина, командное многоборье) и две награды наивысшего достоинства на ОИ-1972 в Мюнхене (кольца, команда). Также на его счету еще два серебра и две бронзы на Играх.

Кроме того, Накаяма завоевал 12 медалей на чемпионатах мира, включая семь золотых. Японец — один из трех человек, дважды ставших олимпийскими чемпионками в упражнениях на кольцах (так же это удавалось советскому гимнасту Альберту Азаряну и китайцу Лю Яну).

В 2005 году Накаяма был включен во Всемирный зал славы гимнастики.

По теме
yellow-arrow
Российских гимнастов допустили к этапу Кубка мира
yellow-arrow
Украинская фехтовальщица Анна Максименко завоевала золото на Гран-при в Будапеште
yellow-arrow
Украинец стал чемпионом Европы по снукеру
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости