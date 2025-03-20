Женская сборная Украины по гандболу узнала соперниц в отборе на Евро-2026

В городе Клуж-Напока (Румыния) провели жеребьевку квалификационного раунда женского чемпионата Европы-2026 по гандболу, определив соперниц сборной Украины в группе.

В отборе к Евро-2026 будут соревноваться 24 национальные команды, распределенные на четыре корзины в соответствии с рейтингом. Перед жеребьевкой украинская сборная была отнесена к третьей корзине.

Результаты жеребьевки женского Евро-2026 по гандболу

Группа 1: Франция, Хорватия, Косово, Финляндия

Группа 2: Нидерланды, Швейцария, Италия, Босния и Герцеговина

Группа 3: Германия, Словения, Северная Македония, Бельгия

Группа 4: Черногория, Исландия, Португалия, Фарерские острова

Группа 5: Швеция, Сербия, Украина, Литва

Группа 6: Испания, Австрия, Греция, Израиль

В финальную часть женского Евро-2026 выйдут первые два места групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третью строчку в квартете.

Напомним, что женская сборная Украины 12 раз квалифицировалась в финальную часть Евро, лучший результат команды - «серебро» в 2000 году.