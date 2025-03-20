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Женская сборная Украины по гандболу узнала соперниц в отборе на Евро-2026
Могло быть и хуже
Getty Images/Global Images Ukraine
В городе Клуж-Напока (Румыния) провели жеребьевку квалификационного раунда женского чемпионата Европы-2026 по гандболу, определив соперниц сборной Украины в группе.
В отборе к Евро-2026 будут соревноваться 24 национальные команды, распределенные на четыре корзины в соответствии с рейтингом. Перед жеребьевкой украинская сборная была отнесена к третьей корзине.
Результаты жеребьевки женского Евро-2026 по гандболу
Группа 1: Франция, Хорватия, Косово, Финляндия
Группа 2: Нидерланды, Швейцария, Италия, Босния и Герцеговина
Группа 3: Германия, Словения, Северная Македония, Бельгия
Группа 4: Черногория, Исландия, Португалия, Фарерские острова
Группа 5: Швеция, Сербия, Украина, Литва
Группа 6: Испания, Австрия, Греция, Израиль
В финальную часть женского Евро-2026 выйдут первые два места групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третью строчку в квартете.
Напомним, что женская сборная Украины 12 раз квалифицировалась в финальную часть Евро, лучший результат команды - «серебро» в 2000 году.
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