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Баком-Кажаны вырвали победу в Нисы и остались в Плюс-лиге
Матч получился интеренсым
фото из свободных источников
Украинская команда "Барком-Кажаны" остались в высшем дивизионе чемпионата Польши по волейболу. Произошло это после победы в поединке заключительного, 30-го тура соревнований против "Нисы" (3:1 по сетам).
"Барком-Кажаны" должны были побеждать „Нису“, которая шла на 13-м месте, со счетом 3:0, или 3:1.
В стартовом сете лидер матча менялся дважды, но все же "Барком-Кажаны" вышли вперед и одержали победу в партии с отрывом в три очка - 25:22.
После смены сторон преимуществом завладела "Ниса" и вела в пять очков, а при счете 24:24, выиграла заключительные две подачи - 24:26.
Далее украинская команда сумела собраться и показать свой максимум, одержав перемгу в третьей партии, а затем деклассировала соперника в четвертой и в итоге выиграла матч.
Самым результативным игроком матча стал игрок "Барком-Кажанов" Мерт Таммеару - 22 очка.
Плюс-лига. 30-й тур
"Барком-Кажаны" - "Ниса" 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:14)
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