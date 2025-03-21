Плотницкий: Окончательное решение по сборной сообщу в соцсетях

Украинский волейболист Олег Плотницкий прокомментировал слова президента ФВУ Михаила Мельника о том, что он уже подтвердил свой приезд в сборную.

"У меня было приглашение в сборную. Я его внимательно прочитал, дал ответ и отправил свои вопросы на федерацию. Мне пришел ответ. И все.

Но ответ на вопрос не пришел. Как сказал Михаил Григорьевич, как встретимся, то получу ответ. В своем письме я писал, что хотел бы получить до собрания ответы на эти вопросы.

Больше контакта не было. Все остальное узнал из интервью Михаила Григорьевича. О своем ответе я сообщу в соцсетях. Публично все будет.

Думаю, что увидимся с Михаилом Григорьевичем в Лодзи. Это мои мысли. Вопросы останутся между нами", - сказал Плотницкий.