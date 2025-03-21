Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плотницкий: Окончательное решение по сборной сообщу в соцсетях
Волейболист пока ещё не решил поможет ли он команде
Фото: cev.eu
Украинский волейболист Олег Плотницкий прокомментировал слова президента ФВУ Михаила Мельника о том, что он уже подтвердил свой приезд в сборную.
"У меня было приглашение в сборную. Я его внимательно прочитал, дал ответ и отправил свои вопросы на федерацию. Мне пришел ответ. И все.
Но ответ на вопрос не пришел. Как сказал Михаил Григорьевич, как встретимся, то получу ответ. В своем письме я писал, что хотел бы получить до собрания ответы на эти вопросы.
Больше контакта не было. Все остальное узнал из интервью Михаила Григорьевича. О своем ответе я сообщу в соцсетях. Публично все будет.
Думаю, что увидимся с Михаилом Григорьевичем в Лодзи. Это мои мысли. Вопросы останутся между нами", - сказал Плотницкий.
Популярное сейчас
- Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- Баком-Кажаны вырвали победу в Нисы и остались в Плюс-лиге
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО