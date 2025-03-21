Владислав Гераскевич прокомментировал смену гражданства Ковтуном

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал решение Ильи Ковтуна сменить гражданство.

- Ты очень резко отреагировал на скандал вокруг Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой, которые решили сменить гражданство. Какое твое отношение к этой ситуации сейчас?

- Я принимаю во внимание много факторов... Смены гражданства в украинском спорте происходят уже давно. Но когда спортсмены пытаются обвинять государство, что оно недостаточно их поддерживает... Хотя на самом деле поддержка достаточно существенная: об этом заявлял и министр спорта Матвей Бедный, и те деньги, которые выделялись на команду, и "Главком" публиковал информацию об их призовых. Суммы фигурируют весьма-достаточно приличные.

- Попробуем сравнить. Сколько будет стоить построить стартовую эстакаду в Украине для скелетона? Если, например, только часть призовых, которые получили Ковтун и Горбачева из государственного бюджета - около 8.5 млн грн...

- У нас несколько проектов было. В том числе были достаточно дешевые проекты. Эстакады, которые стоили до $100-200 тысяч, на тот момент это 3-6 млн грн. Нам обещали некоторые функционеры, которые сейчас, кстати, являются руководителями спортивных организаций. Мы делали конкретные уже проекты.

- То есть, на те средства, которые были выделены Ковтуну и его тренеру на премии, можно было бы стартовую эстакаду построить для нескольких видов спорта?

- Да. Это один из аспектов, но это не главный вопрос. Главный вопрос в том, что, когда человек себя выставляет мегапатриотом, делает татуировки Home и упоминает защитников постоянно в публикациях, а потом уже... не вспоминает. Удаляет сообщения... Я также сильно поддерживал Илью на Олимпийских играх, делал сообщения в соцсети Х, пытался распространять информацию, потому что это представитель Украины, патриотически настроенный. Потом он уже начал выступать вместе на турнирах с россиянами «нейтральными».

Для меня это (смена гражданства) позорный поступок Ковтуна и позорный поступок его тренера Горбачевой. Я видел эту их перепалку в федерации гимнастики. Я на самом деле не сразу говорил, что вот они плохие. Я понимаю, что, возможно, у них были какие-то достаточно большие проблемы в Федерации. Но что может оправдать именно такой поступок - для меня это загадка.

Была интересная смена поведения. В конце 2023 года вице-президент Федерации гимнастики Стелла Захарова получала награду, которую должны были вручить Ковтуну. Тренер Ковтуна Горбачева об этом написала положительный пост с кучей смайликов... Но уже через несколько месяцев ситуация совершенно другая. Якобы, именно из-за Захаровой Ковтун и Горбачева вынуждены менять гражданство.

Аргументация была непонятной, как и это решение. В эти времена, когда столько людей гибнут, когда потом начинают писать о том, что они прошли какой-то ад, находясь в Хорватии... При этом в Украине Ковтун и Горбачева не были почти три года после начала полномасштабного вторжения Я не знаю, о каком аде они могут говорить.

Отвергают свою Родину полностью во время войны... Потому что государство якобы не обеспечило их тем, чего они заслуживают. Хотя они получили настолько много денег, что о таком финансировании на одного спортсмена можно только мечтать. И для меня это вообще дико, поэтому я так реагирую. И мое мнение не меняется: это позорный поступок, и я знаю, что многие люди разделяют это мнение со мной, - сказал Гераскевич.