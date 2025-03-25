Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины по волейболу

Украинский волейболист Олег Плотницкий объявил, что не будет больше выступать за национальную команду. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Друзья, коллеги, болельщики, волейбольная община Украины и мира. Сегодня хочу обратиться к вам и поделиться своим мнением о том пути, который я прошел в составе национальной сборной Украины по волейболу.

Это были не просто годы в форме сборной — это были невероятно эмоциональные, результативные и незабываемые времена. До сих пор вызывает мурашки по коже, когда вспоминаю наше Евро U20 в 2016 году, исторический выход в четвертьфинал на чемпионате Европы и чемпионате мира… Мы творили историю вместе.

Хочу искренне поблагодарить всех игроков, тренеров и их помощников за годы сотрудничества, за доверие, за борьбу до последнего мяча. Вы часть моего волейбольного сердца, и я благодарен каждому.

Верю, что украинский волейбол скоро сделает еще один шаг вперед — к новым вершинам, к еще более высокому уровню. Потенциал у нас есть. Таланты – невероятные. Остается только беречь это единство и преумножать добытое.

И вот, после всех этих воспоминаний и достижений, я принял непростое, но взвешенное решение. Моя история как игрока национальной сборной Украины завершилась.

Для меня пора двигаться дальше — другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верен этой игре. И кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся — вопрос только, в каком из возможных амплуа.

Я всегда стремился только к лучшему для нашей национальной команды. И буду дальше делать все, что в моих силах, чтобы украинский волейбол развивался, креп и вдохновлял.

Благодарю всех за поддержку. Я чувствовал ее везде — в каждом городе, в каждом зале, в каждой части земного шара, где бы мы ни играли. Вы навсегда остаетесь моей командой" – написал Олег.