Олег Плотницкий завершил карьеру в национальной сборной Украины

Волейболист сборной Украины и итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий решил завершить выступление в национальной команде и сосредоточиться на выступлениях за свой клуб после того, как в мае прошлого года приостановил международную карьеру.

Об этом Плотницкий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Моя история как игрока национальной сборной Украины подошла к концу. Для меня пришло время двигаться дальше - другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верным этой игре. И, кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся - вопрос только, в каком из возможных амплуа. Я всегда стремился только к лучшему для нашей национальной команды. И дальше буду делать все, что в моих силах, чтобы украинский волейбол развивался, крепчал и вдохновлял. Потенциал у нас есть. Таланты - невероятные. Остается только беречь это единство и приумножать добытое", - подчеркнул Плотницкий.