Украинского метателя молота дисквалифицировали на 2 года

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) отстранил украинского метателя молота Михаила Гаврилюка.

Спортсмен получил 2-летнее отстранение из-за нарушения антидопинговых правил.

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Так как дисквалификация вступила в силу с 27 декабря 2024 года, то завершится она 26 декабря 2026 года.