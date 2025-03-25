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Украинского метателя молота дисквалифицировали на 2 года

Другие виды
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Снова допинг

Украинского метателя молота дисквалифицировали на 2 года

Фото: sport.if.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) отстранил украинского метателя молота Михаила Гаврилюка.

Спортсмен получил 2-летнее отстранение из-за нарушения антидопинговых правил.

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Так как дисквалификация вступила в силу с 27 декабря 2024 года, то завершится она 26 декабря 2026 года.

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