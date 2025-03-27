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Украина – серебряный призер чемпионата мира-2025 по лыжной акробатике
Невероятный результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская команда в составе Ангелины Брыкиной, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского завоевала серебряную награду на чемпионате мира по лыжной акробатике.
Наша команда в финал отобралась с четвертым показателем, а в борьбе за медали уступила только коллективу из США.
Чемпионат мира по лыжной акробатике
Энгадин, Швейцария
Командные смешанные соревнования
1. США – 344,63
2. Украина – 312,35
3. Швейцария – 281,43
Чемпионат мира проходит в швейцарском Энгадине. В целом, для Украины это уже пятая награда в истории на мировом первенстве по лыжной акробатике.
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