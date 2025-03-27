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Украина – серебряный призер чемпионата мира-2025 по лыжной акробатике

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Невероятный результат

Украина – серебряный призер чемпионата мира-2025 по лыжной акробатике

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская команда в составе Ангелины Брыкиной, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского завоевала серебряную награду на чемпионате мира по лыжной акробатике.

Наша команда в финал отобралась с четвертым показателем, а в борьбе за медали уступила только коллективу из США.

Чемпионат мира по лыжной акробатике

Энгадин, Швейцария

Командные смешанные соревнования

1. США – 344,63

2. Украина – 312,35

3. Швейцария – 281,43

Чемпионат мира проходит в швейцарском Энгадине. В целом, для Украины это уже пятая награда в истории на мировом первенстве по лыжной акробатике.

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