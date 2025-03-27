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24-летний турецкий горнолыжник погиб в отеле во время пожара
Также не смог спастись и его отец
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий горнолыжник 24-летний Беркин Уста и его отец Яхья Уста, президент Национальной ассоциации преподавателей лыжного спорта и сноуборда, погибли во время пожара в закрытом отеле в Улудаге (Турция). Об этом пишет Milliyet.
Во время пожара семья Уста находилась на пятом этаже, также в здании были сотрудники отеля. Мать спортсмена Фикрие Уста была госпитализирована.
Отметим, что со 2 января 2025 года у отеля была отозвана лицензия на размещение гостей. Уста-старший управлял на курорте лыжным прокатом, подъёмником и кафе.
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