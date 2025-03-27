Тренер сборной Италии по художественной гимнастике уволена из-за жестокого обращения со спортсменками

Тренер сборной Италии по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани уволена со своей должности из-за обвинений в жестоком обращении со спортсменками. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации гимнастики (FGI).

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Сообщается, что в среду, 26 марта, исполнительный комитет организации проголосовал за расторжение контракта с Маккарани.

В 2022 году несколько спортсменок, работавших с Маккарани, сообщили, что тренер жестоко обращалась с ними во время работы. Среди обращавшихся были чемпионки мира и Европы. Местная федерация гимнастики в том же году присоединилась к расследованию прокуратуры.