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Кирилл Марсак не сумел отобраться в произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию

Другие виды

Нужно было попасть в топ-24

Кирилл Марсак не сумел отобраться в произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию

Фото: Суспільне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинец Кирилл Марсак не отобрался в произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию. По итогам раунда он выпал за пределы топ-24.

"Очень расстроен. Тренировки проходили хорошо, физически я был готов, но не знаю: что-то было не так на психологическом уровне. Это действительно очень расстраивает. Но я продолжу этим заниматься, потому что люблю этот спорт", - сказал Марсак после проката, его слова цитирует страница Golden Skate в X.

Это второй чемпионат мира по фигурному катанию в карьере Марсака, на дебютном мировом первенстве в 2023 году он занял 25-е место.

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