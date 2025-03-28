Евгений Марусяк обновил национальный рекорд в общем зачете Кубка мира

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк завершил сезон 2024/2025 Кубка мира на 40-м месте, набрав 76 очков. Этот результат стал новым национальным рекордом Украины, превзойдя его же достижение предыдущего сезона 2023/2024, когда он занял 45-е место с 57 очками.

Сезон для Марусяка завершился 28 марта в словенской Планице, где он занял 35-е место в последнем личном старте, не попав в зачетную зону.

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Финал этапа Кубка мира, запланированный на 30 марта в Планице.