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Евгений Марусяк обновил национальный рекорд в общем зачете Кубка мира
Предыдущий также принадлежал ему
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк завершил сезон 2024/2025 Кубка мира на 40-м месте, набрав 76 очков. Этот результат стал новым национальным рекордом Украины, превзойдя его же достижение предыдущего сезона 2023/2024, когда он занял 45-е место с 57 очками.
Сезон для Марусяка завершился 28 марта в словенской Планице, где он занял 35-е место в последнем личном старте, не попав в зачетную зону.
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Финал этапа Кубка мира, запланированный на 30 марта в Планице.
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