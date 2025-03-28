Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Международная федерация бобслея и скелетона рассмотрит возвращение россиян
Надеемся, что этого не случится
Фото: olympicchannel
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) проведет внеочередной конгресс 29 марта, сообщает Tribuna.com. После всех финансовых вопросов 11 пунктом указано "Участие российских атлетов как нейтральных атлетов в мероприятиях IBSF".
Внеочередной конгресс состоится онлайн. Публично IBSF не сообщает об этом событии.
Сейчас бобслей и скелетон находятся среди зимних видов спорта, которые еще не вернули россиян накануне ОИ-2026.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Верес теряет очки, Полесье побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"
- Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ. ФОТО
- Евгений Марусяк обновил национальный рекорд в общем зачете Кубка мира
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000