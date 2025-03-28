Международная федерация бобслея и скелетона рассмотрит возвращение россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) проведет внеочередной конгресс 29 марта, сообщает Tribuna.com. После всех финансовых вопросов 11 пунктом указано "Участие российских атлетов как нейтральных атлетов в мероприятиях IBSF".

Внеочередной конгресс состоится онлайн. Публично IBSF не сообщает об этом событии.

Сейчас бобслей и скелетон находятся среди зимних видов спорта, которые еще не вернули россиян накануне ОИ-2026.