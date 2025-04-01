Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина выступит на первом в истории чемпионате Европы по шоссейному бегу
Сборная Украины по легкой атлетике назвала заявку
Сборная Украины по легкой атлетике назвала заявку на чемпионат Европы-2025 по шоссейному бегу.
В состав команды вошли восемь легкоатлетов:
- 10 км: Андрей Атаманюк, Виктория Шкурко
- Полумарафон: Николай Нижник, Мария Мазуренко, Ольга Нижник, Дарья Омарова
- Марафон: Александр Мирошниченко, Иванна Мельник
12-13 апреля в Бельгии состоится первый в истории чемпионат Европы по шоссейному бегу. В турнире могут принять участие как профессиональные легкоатлеты, так и любители и спортсмены из клубов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия украинцев, - опрос
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Черноморец победил в контрольном матче
- Международная федерация бобслея и скелетона рассмотрит возвращение россиян
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000