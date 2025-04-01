Украина выступит на первом в истории чемпионате Европы по шоссейному бегу

Сборная Украины по легкой атлетике назвала заявку на чемпионат Европы-2025 по шоссейному бегу.

В состав команды вошли восемь легкоатлетов:

10 км: Андрей Атаманюк, Виктория Шкурко

Андрей Атаманюк, Виктория Шкурко Полумарафон: Николай Нижник, Мария Мазуренко, Ольга Нижник, Дарья Омарова

Николай Нижник, Мария Мазуренко, Ольга Нижник, Дарья Омарова Марафон: Александр Мирошниченко, Иванна Мельник

12-13 апреля в Бельгии состоится первый в истории чемпионат Европы по шоссейному бегу. В турнире могут принять участие как профессиональные легкоатлеты, так и любители и спортсмены из клубов.