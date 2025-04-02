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Середа: Мне очень хочется прыгать, соревноваться повсюду, попробовать новые прыжки в программе

Другие виды

Невероятный потенциал

Середа: Мне очень хочется прыгать, соревноваться повсюду, попробовать новые прыжки в программе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский прыгун в воду Алексей Середа рассказал о подготовке к новому сезону. Его слова цитирует Чемпион:

– Алексей, новый сезон, начало нового олимпийского цикла. Какие эмоции он вызывает?

– Даже не знаю… Мне очень хочется прыгать, соперничать повсюду, попробовать новые прыжки в программе. Например, год назад я прыгнул 3,5 оборота назад. Это в принципе считается как новый прыжок. Поэтому мне хочется просто стабильнее мою программу, пробовать соревноваться и достигать результатов.

– К нынешнему Кубку мира новые прыжки подготовили?

– Нет, сейчас остались те, которые были. То есть, у меня есть один прыжок, которому только год. И в принципе он считается новым.

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