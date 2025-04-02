Середа: Мне очень хочется прыгать, соревноваться повсюду, попробовать новые прыжки в программе

Украинский прыгун в воду Алексей Середа рассказал о подготовке к новому сезону. Его слова цитирует Чемпион:

– Алексей, новый сезон, начало нового олимпийского цикла. Какие эмоции он вызывает?

– Даже не знаю… Мне очень хочется прыгать, соперничать повсюду, попробовать новые прыжки в программе. Например, год назад я прыгнул 3,5 оборота назад. Это в принципе считается как новый прыжок. Поэтому мне хочется просто стабильнее мою программу, пробовать соревноваться и достигать результатов.

– К нынешнему Кубку мира новые прыжки подготовили?

– Нет, сейчас остались те, которые были. То есть, у меня есть один прыжок, которому только год. И в принципе он считается новым.