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Харлан заинтриговала болельщиков постом в Instagram. Фото

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Давно не выходила на связь

Харлан заинтриговала болельщиков постом в Instagram. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка давно не выходила в публичное пространство, и не делилась с болельщиками новыми снимками. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

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