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Харлан заинтриговала болельщиков постом в Instagram. Фото
Давно не выходила на связь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка давно не выходила в публичное пространство, и не делилась с болельщиками новыми снимками. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
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