Харлан заинтриговала болельщиков постом в Instagram. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка давно не выходила в публичное пространство, и не делилась с болельщиками новыми снимками. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина вместе со Стаховским провели тренировку в Киеве. Фото