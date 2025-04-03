Женская сборная Украины по гандболу осталась без наставника

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник сообщил, что главный тренер национальной женской сборной Борис Чижов написал заявление об уходе.

"Ситуация сложилась таким образом, что Борис Николаевич Чижов, Заслуженный тренер Украины, написал заявление об увольнении. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании президиума Федерации гандбола Украины, где будет принято решение по его контракту" – цитирует слова Мельника официальный сайт ФГУ.

Исполняющего обязанности тренера женской сборной Украины по гандболу планируют определить на сборах перед матчами плей-офф квалификации против Чехии, которые состоятся 10 и 13 апреля.