Одна из лучших горнолыжниц мира сломала ногу после падения на чемпионате Италии

Федерика Бриньоне, выигравшая в этом сезоне общий зачет Кубка мира, сломала ногу в нескольких местах на чемпионате Италии в Валь-ди-Фасса.

Бриньоне лидировала в гигантском слаломе, но во второй попытке упала на высокой скорости. Ее забрали на вертолете в больницу в Тренто.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что у Бриньоне диагностированы несколько переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Спортсменку перевезут в больницу в Милане.