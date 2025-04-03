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Одна из лучших горнолыжниц мира сломала ногу после падения на чемпионате Италии
Спортсменку забрали на вертолете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерика Бриньоне, выигравшая в этом сезоне общий зачет Кубка мира, сломала ногу в нескольких местах на чемпионате Италии в Валь-ди-Фасса.
Бриньоне лидировала в гигантском слаломе, но во второй попытке упала на высокой скорости. Ее забрали на вертолете в больницу в Тренто.
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Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что у Бриньоне диагностированы несколько переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Спортсменку перевезут в больницу в Милане.
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