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Одна из лучших горнолыжниц мира сломала ногу после падения на чемпионате Италии

Другие виды
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Спортсменку забрали на вертолете

Одна из лучших горнолыжниц мира сломала ногу после падения на чемпионате Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерика Бриньоне, выигравшая в этом сезоне общий зачет Кубка мира, сломала ногу в нескольких местах на чемпионате Италии в Валь-ди-Фасса.

Бриньоне лидировала в гигантском слаломе, но во второй попытке упала на высокой скорости. Ее забрали на вертолете в больницу в Тренто.

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Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что у Бриньоне диагностированы несколько переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Спортсменку перевезут в больницу в Милане.

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