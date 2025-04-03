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Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью

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Всего будет сыгранно 12 партий

Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 3 апреля, завершилась первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. За победу борются действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и претендентка Тань Чжунъи. Обе шахматистки представляют Китай. Партия закончилась вничью — 0,5-0,5.

Матч за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае, оставшиеся шесть партий и возможный тай-брейк — в Чунцине.

Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах. Она выиграла турнир претенденток в 2024 году.

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