Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тань Чжунъи вышла вперёд по партиям в матче за звание чемпионки мира
Претендентка одолела действующую чемпионку
Сегодня, 4 апреля, завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. За победу борются действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и претендентка Тань Чжунъи. Обе шахматистки представляют Китай. Партия завершилась победой Тань Чжунъи на 62‑м ходу.
Счёт в матче — 1,5:0,5 в пользу Тань Чжунъи. Третья партия состоится 6 апреля.
Матч за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть партий и тай-брейк (при необходимости) — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).
Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах.
Популярное сейчас
- "Адвокаты работают". Экс-нападающий Шахтера рассказал о расторжении контракта с клубом и состоянии судебного процесса
- Бущан - о разговоре с Роналду: Попросил больше респекта. Теперь жду шампунь за 1000 голов
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- Женская сборная Украины по гандболу осталась без наставника
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей