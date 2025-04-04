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Тань Чжунъи вышла вперёд по партиям в матче за звание чемпионки мира

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Претендентка одолела действующую чемпионку

Тань Чжунъи вышла вперёд по партиям в матче за звание чемпионки мира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 апреля, завершилась вторая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам. За победу борются действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и претендентка Тань Чжунъи. Обе шахматистки представляют Китай. Партия завершилась победой Тань Чжунъи на 62‑м ходу.

Счёт в матче — 1,5:0,5 в пользу Тань Чжунъи. Третья партия состоится 6 апреля.

Матч за звание чемпионки мира проходит в двух китайских городах. Первые шесть партий состоятся в Шанхае (с 1 по 10 апреля), оставшиеся шесть партий и тай-брейк (при необходимости) — в Чунцине (с 11 по 23 апреля).

Цзюй Вэньцзюнь является чемпионкой мира с 2018 года. Тань Чжунъи была чемпионкой мира в 2017-2018 годах.

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