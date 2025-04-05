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12-е золото в 2025 году. 16-летняя Онофрийчук победила в многоборье на этапе КМ

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Успешное выступление юной звезды

12-е золото в 2025 году. 16-летняя Онофрийчук победила в многоборье на этапе КМ

Фото: Yahoo

Новина українською

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей многоборья на этапе Кубка мира в Софии, набрав 114 450 баллов.

Читайте такжеХудожественная гимнастика. Украина заняла седьмое место в групповом многоборье, девятое – в индивидуальном

Спортсменка опередила абсолютную чемпионку Европы Стилиану Николову (110,650), абсолютную чемпионку мира и призершу Олимпиады Софию Раффаэли, а также нейтральную олимпийскую призершу с белорусским паспортом Алину Гарнасько. Еще одна представительница Украины Полина Карика в таблице заняла 12 место (104,550).

Для 16-летней Таисии это уже 12-я золотая медаль в 2025 году. Ранее киевлянка успешно выступила на гран-при Miss Valentine, Марбелья и Тье.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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