Середа и Гриценко – пятые в парном финале на Кубке мира в Гвадалахаре

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко заняли пятую позицию на этапе Кубка мира в Гвадалахаре.

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки наши соотечественники набрали 372,72 балла и в итоге замкнули ТОП-5 из девяти тандемов, сражавшихся за награды.

Для Середы и Гриценко это был первый общий финал на международных турнирах. До этого Алексей выступал вместе с Кириллом Болюхом.

Наши спортсмены выступят и в одиночных финалах, запланированных на 7 апреля, начало 02:30 по Киеву.

Кубок мира по прыжкам в воду. Синхронные прыжки, 10 м (мужчины)

Финал

1. Китай - 449.49

2. Мексика - 435.45

3. Нейтральные атлеты - 400.32

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5. Украина - 372.72