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Середа и Гриценко – пятые в парном финале на Кубке мира в Гвадалахаре
Неплохое выступление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко заняли пятую позицию на этапе Кубка мира в Гвадалахаре.
В синхронных прыжках с 10-метровой вышки наши соотечественники набрали 372,72 балла и в итоге замкнули ТОП-5 из девяти тандемов, сражавшихся за награды.
Для Середы и Гриценко это был первый общий финал на международных турнирах. До этого Алексей выступал вместе с Кириллом Болюхом.
Наши спортсмены выступят и в одиночных финалах, запланированных на 7 апреля, начало 02:30 по Киеву.
Кубок мира по прыжкам в воду. Синхронные прыжки, 10 м (мужчины)
Финал
1. Китай - 449.49
2. Мексика - 435.45
3. Нейтральные атлеты - 400.32
...
5. Украина - 372.72
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