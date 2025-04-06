  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Середа и Гриценко – пятые в парном финале на Кубке мира в Гвадалахаре
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Середа и Гриценко – пятые в парном финале на Кубке мира в Гвадалахаре

Другие виды

Неплохое выступление

Середа и Гриценко – пятые в парном финале на Кубке мира в Гвадалахаре

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко заняли пятую позицию на этапе Кубка мира в Гвадалахаре.

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки наши соотечественники набрали 372,72 балла и в итоге замкнули ТОП-5 из девяти тандемов, сражавшихся за награды.

Для Середы и Гриценко это был первый общий финал на международных турнирах. До этого Алексей выступал вместе с Кириллом Болюхом.

Наши спортсмены выступят и в одиночных финалах, запланированных на 7 апреля, начало 02:30 по Киеву.

Кубок мира по прыжкам в воду. Синхронные прыжки, 10 м (мужчины)

Финал

1. Китай - 449.49

2. Мексика - 435.45

3. Нейтральные атлеты - 400.32

...

5. Украина - 372.72

По теме
yellow-arrow
12-е золото в 2025 году. 16-летняя Онофрийчук победила в многоборье на этапе КМ
yellow-arrow
Тань Чжунъи вышла вперёд по партиям в матче за звание чемпионки мира
yellow-arrow
Первая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам завершилась вничью
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости