Харлан снялась в известном украинском кулинарном шоу. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в известном кулинарном шоу "Мастер Шеф" на телеканале СТБ. Кроме Ольги на съемках присутствовали также Олег Верняев, Ирина Геращенко, Жан Беленюк и многие другие известные украинцы. Соответствующий пост Харлан разместила на своей официальной странице в Instagram.

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