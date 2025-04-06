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Харлан снялась в известном украинском кулинарном шоу. Фото
Много звезд спорта
Getty Images
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в известном кулинарном шоу "Мастер Шеф" на телеканале СТБ. Кроме Ольги на съемках присутствовали также Олег Верняев, Ирина Геращенко, Жан Беленюк и многие другие известные украинцы. Соответствующий пост Харлан разместила на своей официальной странице в Instagram.
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