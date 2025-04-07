Харлан показала невероятные фото с итальянских гор

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, фехтовальщиком Луиджи Самеле насладились красотой невероятных итальянских Альп. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк показала видео подготовки к турниру в Штутгарте.