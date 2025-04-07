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Тамара Смбатян: Контрольные матчи были достаточно тяжелые

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Украинка рассказала о подготовке к ЧМ

Тамара Смбатян: Контрольные матчи были достаточно тяжелые

Фото: https://galinfo.com.ua/

Новина українською

Лидер сборной Украины по гандболу Тамара Смбатян рассказала о подготовке к решающим играм отбора на ЧМ.

"Конечно, это давит психологически. Контрольные матчи были достаточно тяжелые, выбрали таких серьезных соперниц. Думаю, что нам нужно больше сыгранности, проводить больше времени вместе, потому что постоянно менялись составы команд. Сейчас, думаю, мы более-менее определились. Нам просто нужно больше времени проводить друг с другом", - сказала Смбатян.

Напомним, что в ходе подготовки "сине-желтые" провели два товарищеских поединка против бронзовых призеров Евро, сборной Венгрии, которые завершились двумя поражениями - 26:39 и 16:35

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Источник:
Суспільне:Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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