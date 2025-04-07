Верняев: Растет новый вундеркинд для нашей сборной

Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Олег Верняев отметил выступления украинца Владимира Головина на Всемирной гимназиаде.

"Прошу обратить внимание. Я уже не раз говорил, что растет новый вундеркинд для нашей сборной. Жаль, что в Федерации этого не замечают, но это уже совсем другая история.

А я просто хочу показать вам нашего маленького героя и поздравить с 6 золотыми медалями из 7 возможных", - написал Верняев в Instagram.

Стоит отметить, что Головин получил золото в вольных упражнениях, упражнениях на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.