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Верняев: Растет новый вундеркинд для нашей сборной

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Олимпийский чемпион поделился результатами одного из участников Всемирной гимназиады

Верняев: Растет новый вундеркинд для нашей сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Олег Верняев отметил выступления украинца Владимира Головина на Всемирной гимназиаде.

"Прошу обратить внимание. Я уже не раз говорил, что растет новый вундеркинд для нашей сборной. Жаль, что в Федерации этого не замечают, но это уже совсем другая история.

А я просто хочу показать вам нашего маленького героя и поздравить с 6 золотыми медалями из 7 возможных", - написал Верняев в Instagram.

Стоит отметить, что Головин получил золото в вольных упражнениях, упражнениях на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

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