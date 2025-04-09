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Украинская гимнастка Онофрийчук получила специальное признание Международной федерации гимнастики

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Украинская гимнастка Онофрийчук получила специальное признание Международной федерации гимнастики

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Таисия Онофрийчук получила специальное признание Международной федерации гимнастики. Об этом сообщает НОК Украины.

Международная федерация гимнастики (FIG) направила письмо Украинской федерации гимнастики, в котором сообщила, что Таисия Онофрийчук получила статус World Class Gymnasts! Это признание украинке было присуждено по результатам выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

Таким образом, Международная федерация гимнастики признала украинку спортсменкой элитного уровня. Поэтому ее имя будет внесено в официальный реестр FIG в этой категории. Это признание могут получить как отдельные гимнастки, так и члены групповых команд.

Напомним, что 16-летняя Таисия Онофрийчук — финалистка Олимпийских игр-2024, призер чемпионата Европы, многократная чемпионка и призер этапов Кубка мира, обладательница исторического золота в многоборье на Кубке мира.

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