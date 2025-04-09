Украинская гимнастка Онофрийчук получила специальное признание Международной федерации гимнастики

Украинка Таисия Онофрийчук получила специальное признание Международной федерации гимнастики. Об этом сообщает НОК Украины.

Международная федерация гимнастики (FIG) направила письмо Украинской федерации гимнастики, в котором сообщила, что Таисия Онофрийчук получила статус World Class Gymnasts! Это признание украинке было присуждено по результатам выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

Таким образом, Международная федерация гимнастики признала украинку спортсменкой элитного уровня. Поэтому ее имя будет внесено в официальный реестр FIG в этой категории. Это признание могут получить как отдельные гимнастки, так и члены групповых команд.

Напомним, что 16-летняя Таисия Онофрийчук — финалистка Олимпийских игр-2024, призер чемпионата Европы, многократная чемпионка и призер этапов Кубка мира, обладательница исторического золота в многоборье на Кубке мира.