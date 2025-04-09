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Бывшего чемпиона мира по снукеру обвинили в сексуальных преступлениях над детьми

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Его отстранили от участия в нынешнем турнире

Бывшего чемпиона мира по снукеру обвинили в сексуальных преступлениях над детьми

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшего чемпиона мира 2006 года по снукеру обвинили в сексуальных преступлениях над детьми.

Как сообщает издание Sky Sports, 47-летний Грэм Дотт должен предстать в июне этого года перед Верховным судом Шотландии из-за обвинений по делу об издевательствах над девочкой в Глазго в период между 1993 и 1996 годами. Также ему предъявлено второе обвинение в сексуальном насилии над мальчиком с 2006 по 2010 год в Ланаркшире.

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Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила Грэма Дотта от участия в чемпионате мира этого года, но отказалась комментировать его дело.

Напомним, что чемпионат мира по снукеру в 2025 году состоится в Шеффилде с 19-го апреля по 5-е мая.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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