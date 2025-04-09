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ВИДЕО. 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку россиянину
Также спортсмен отказался и от совместного фото
Фото: УФК
На юношеских соревнованиях в испанской Гвадалахаре каратист Евгений Мельник не пожать руку россиянину после награждения.
Украинец завоевал бронзу в категории до 14 лет. На награждении он отказался от совместного фото медалистов и рукопожатия с чемпионом Игорем Григорьевым.
April 9, 2025
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