ВИДЕО. 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку россиянину

На юношеских соревнованиях в испанской Гвадалахаре каратист Евгений Мельник не пожать руку россиянину после награждения.

Украинец завоевал бронзу в категории до 14 лет. На награждении он отказался от совместного фото медалистов и рукопожатия с чемпионом Игорем Григорьевым.