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ВИДЕО. 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку россиянину

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Также спортсмен отказался и от совместного фото

ВИДЕО. 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку россиянину

Фото: УФК

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На юношеских соревнованиях в испанской Гвадалахаре каратист Евгений Мельник не пожать руку россиянину после награждения.

Украинец завоевал бронзу в категории до 14 лет. На награждении он отказался от совместного фото медалистов и рукопожатия с чемпионом Игорем Григорьевым.

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