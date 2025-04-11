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Украинка Мошинская — серебряный призер этапа Кубка мира по синхронному плаванию
Поздравляем с отличным результатом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская спортсменка Дарья Мошинская завоевала серебро на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Об этом сообщает НОК Украины.
Для национальной сборной Украины, представленной на этих соревнованиях 12 спортсменками, это первый международный старт в 2025 году.
В этом году счет наградам открыла Дарья. Украинка поднялась на второе место пьедестала почета в технической программе солисток. За свое выступление она набрала набрала 234.3666 балла, уступив только представительнице Германии Кларе Блеер.
Для 17-летней украинки это первая личная награда на уровне Кубка мира! Наивысшими достижениями Дарьи являются золотые награды чемпионата мира 2022 в произвольной программе комбинации и гайлайте.
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