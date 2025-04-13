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Харлан: Еще один ужасный день в моей стране. Фото

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Харлан: Еще один ужасный день в моей стране. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан прокомментировала подлый удар российских террористов по городу Сумы и убийство десятков гражданских людей.

"Удар баллистическими ракетами россиян по Сумам. Центр города. День, когда люди ходят в церковь – Вербное воскресенье. Погиб 31 человек, двое из них – дети.

Сколько времени потребуется миру, чтобы понять? Не может быть разговоров с террористами! Каждый день они убивают украинцев, моих людей.

На россию должно быть везде давление! Спорт не исключение! Прямо сейчас на чемпионате мира по кадетам и юниорам в Укси разрешили участвовать россиянам/"нейтральным" спортсменам в командных мероприятиях. Что против всех рекомендаций МОК. Это верно? Разве не цинично? Риторические вопросы.

Еще один ужасный день в моей стране

Мои соболезнования всем семьям. Мои соболезнования всей Украине"

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