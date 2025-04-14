Середа завоевал бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам в воду

Украинский спортсмен Алексей Середа стал бронзовым призером этапа Кубка мира по прыжкам в воду в канадском Виндзоре. Об этом сообщает НОК.

Судьбу награды решил финальный прыжок: украинец удачно выполнил его и на 0,05 балла опередил австралийца Кессиела Руссо, в 2023 году ставшего чемпионом мира. Первые два места заняли спортсмены из Китая.

Для Алексея это первая награда с момента завоевания бронзовой медали на чемпионате мира-2024.

Следующим стартом для прыгунов в воду станет суперфинал Кубка мира, который пройдет 2-4 мая в китайском Пекине.