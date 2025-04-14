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Ковтун: Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди Хорватии радовались больше, чем в Украине

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Ковтун: Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди Хорватии радовались больше, чем в Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский гимнаст Илья Ковтун рассказал, почему во время войны решил отказаться от украинского гражданства. Его слова цитирует Glas Slavonije

"Вы знаете, как снег спускается с горы – сначала это маленький снежок, а затем он становится больше. Так и у меня произошло за эти 3 года. Не только война в Украине повлияла на мое решение. Было много ситуаций, по которым я решил изменить гражданство.

Безусловно, и то, что я чувствую моральный долг перед людьми в Осиеке, перед Владимиром, господином Пипуничем. Здесь меня приняли, я фактически жил у них, спал, тренировался и питался в "Соколе". Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине.

Я пытаюсь это понять… Люди в Украине имеют гораздо более важные заботы.

Семья меня поддержала. Мне 21 год, и я могу самостоятельно принимать решение. Мой папа уже 13 лет живет в Польше, а вместе с ним и сестра уже семь лет. Мама все время войны была в Украине. У нас была старая бабушка, которая умерла, поэтому мама скоро поедет жить в Польшу. С начала войны я не был в Украине. Я ездил к папе в Польшу, а они приезжали ко мне в Осиек. Все были вместе на Новый год" – сказал экс-украинец.

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