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Ковтун – к украинцам: Ну, пишите, что хотите
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Экс-украинец, гимнаст Илья Ковтун, прокомментировал реакцию наших соотечественников на его переход под флаг Хорватии. Его слова цитирует glas-slavonije.hr:
"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что они мне написали в Instagram, но позже я сказал: "Ну, пишите, что хотите".
Я думаю, это все нормальная реакция. В Украине идет война, люди испытывают более серьезные проблемы, поэтому они стали достаточно агрессивными из-за этого, потому что нелегко жить в постоянном стрессе, когда каждый день можно потерять жизнь.
Многие меня поддержали. Я понимаю обе стороны. У меня своя жизнь, и я сам принимаю решения, чтобы в будущем они были мне на пользу" – сказал Ковтун.
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