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Ковтун – к украинцам: Ну, пишите, что хотите

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Контрацептив штопаный

Ковтун – к украинцам: Ну, пишите, что хотите

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-украинец, гимнаст Илья Ковтун, прокомментировал реакцию наших соотечественников на его переход под флаг Хорватии. Его слова цитирует glas-slavonije.hr:

"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что они мне написали в Instagram, но позже я сказал: "Ну, пишите, что хотите".

Я думаю, это все нормальная реакция. В Украине идет война, люди испытывают более серьезные проблемы, поэтому они стали достаточно агрессивными из-за этого, потому что нелегко жить в постоянном стрессе, когда каждый день можно потерять жизнь.

Многие меня поддержали. Я понимаю обе стороны. У меня своя жизнь, и я сам принимаю решения, чтобы в будущем они были мне на пользу" – сказал Ковтун.

Ковтун: Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди Хорватии радовались больше, чем в Украине

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