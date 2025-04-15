Ковтун – к украинцам: Ну, пишите, что хотите

Экс-украинец, гимнаст Илья Ковтун, прокомментировал реакцию наших соотечественников на его переход под флаг Хорватии. Его слова цитирует glas-slavonije.hr:

"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что они мне написали в Instagram, но позже я сказал: "Ну, пишите, что хотите".

Я думаю, это все нормальная реакция. В Украине идет война, люди испытывают более серьезные проблемы, поэтому они стали достаточно агрессивными из-за этого, потому что нелегко жить в постоянном стрессе, когда каждый день можно потерять жизнь.

Многие меня поддержали. Я понимаю обе стороны. У меня своя жизнь, и я сам принимаю решения, чтобы в будущем они были мне на пользу" – сказал Ковтун.