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Сартинский – о сборной Украины по гимнастике: Хорошую команду мы сейчас делать не будем
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Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский рассказал о планах работы с коллективом и очертил главные задачи на сезон. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"У нас трое ушли из олимпийской команды – остались только Верняев и Чепурный. У Олега сейчас такое состояние, что была травма, потом переболел тяжело. И только сейчас мы начинаем что-то делать.
Радомир Стельмах? Нет, (не закончил карьеру - прим), он только начинает. Насколько я понимаю, он тренируется где-нибудь в Германии. Я пока ничего не слышал. Сейчас будет чемпионат Европы. Если кто-то что-то хочет, то раньше мы связывались, делали собрание совместное с тренером. Его (Стельмаха - прим) тренера сейчас нет. Я думаю, что он тренируется в Германии.
Чепурный выступает за нашу страну и сейчас находится в Катаре с командой. Вот на кого нам нужно надеяться. Надо уже совсем новую команду делать. Здесь нужно думать, как это сделать, что для этого нужно, чтобы мы могли в этом цикле попасть командой на Олимпийские игры.
Хорошую команду мы сейчас делать не будем. В этом году еще нет отборочных на Олимпиаду соревнований. Мы за этот год должны создать команду, чтобы ее подготовить на следующий год, и там уже показывать результат. Так это не делается, из молодых ребят" – сказал Сартинский.
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