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Чепурный выиграл золото и серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Успешное выступление
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Назар Чепурный завоевал золото этапа Кубка мира в Дохе (Катар) в соревнованиях на параллельных брусьях. Украинец показал общий результат 14,166 балла по итогам двух попыток и опередил ближайшего конкурента Джесси Мура на 0,66 балла.
Также спортсмен занял второе место в опорном прыжке, получив за два прыжка 14,383 балла. Его опередил только представитель Армении Артур Давтян (14,449).
Чепурный остается единственным украинским гимнастом, которому удалось завоевать награды на этапах Кубка мира в 2025 году. В его активе 4 медали на двух стартовых этапах: две в опорном прыжке, также еще дважды поднимался на подиум в свободных упражнениях и параллельных брусьях.
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