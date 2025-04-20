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Онуфрийчук выиграла золото на этапе Кубка мира в Баку
Наша золотая ласточка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская спортсменка, представительница художественной гимнастики Таисия Онофрийчук завоевала золото в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Баку.
Наша соотечественница за свое выступление набрала 29,250 балла, что позволило ей с уверенностью праздновать победу. Также в свой актив Анастасия записала серебро в многоборье, бронзу в упражнениях с булавами и еще одно серебро в упражнениях с лентой.
Кубок мира по художественной гимнастике
Обруч
1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,250
2. Вера Туголукова (Кипр) – 29,200
3. Анастасия Салос – 28,950
После церемонии награждения Онуфрийчук отказалась от совместного фото с Салос, поскольку она является представительницей беларуси. Туголковая – бывшая россиянка.
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