Глава МОК отреагировал на известие о смерти Папы Франциска

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отреагировал на новость о смерти главы католической церкви Папы Римского Франциска.

"Со смертью Его Святейшества Папы Франциска мы теряем большого друга и поклонника олимпийского движения. Его поддержка миссии мира и солидарности Олимпийских игр и многих инициатив МОК в отношении беженцев была непоколебима. Покойся с миром" – цитирует слова Баха официальная страница МОК в Твиттер.