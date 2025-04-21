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Глава МОК отреагировал на известие о смерти Папы Франциска

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Трагическая новость

Глава МОК отреагировал на известие о смерти Папы Франциска

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отреагировал на новость о смерти главы католической церкви Папы Римского Франциска.

"Со смертью Его Святейшества Папы Франциска мы теряем большого друга и поклонника олимпийского движения. Его поддержка миссии мира и солидарности Олимпийских игр и многих инициатив МОК в отношении беженцев была непоколебима. Покойся с миром" – цитирует слова Баха официальная страница МОК в Твиттер.

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