Симона Байлз признана спортсменкой года по версии Laureus

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала "Спортсменкой года" по версии Laureus World Sports Awards – 2025.

Торжественная 25-я церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.