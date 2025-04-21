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Симона Байлз признана спортсменкой года по версии Laureus
Заслуженная награда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз стала "Спортсменкой года" по версии Laureus World Sports Awards – 2025.
Торжественная 25-я церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).
Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.
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