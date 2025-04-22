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Самое милое фото дня: Харлан вместе со своим племянником желают всем хорошего утра

Другие виды
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Ольга дома

Самое милое фото дня: Харлан вместе со своим племянником желают всем хорошего утра

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вернулась в Киев и желает всем хорошего и солнечного утра вместе со своим племянником. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид снялась в фотосессии на теннисном корте.

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