Самое милое фото дня: Харлан вместе со своим племянником желают всем хорошего утра

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вернулась в Киев и желает всем хорошего и солнечного утра вместе со своим племянником. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид снялась в фотосессии на теннисном корте.