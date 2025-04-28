Назар Чепурной завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Кубке мира в Каире

Украинский гимнаст Назар Чепурной продолжает поражать на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в египетском Каире, завоевав вторую медаль для Украины. После бронзы в вольных упражнениях Чепурной завоевал серебро в своей коронной дисциплине - опорном прыжке, набрав 14,166 балла.

В финале опорного прыжка украинец уступил лишь армянину Артуру Давтяну, который получил 14,700 балла. Третье место занял Абдулазиз Мирвалиев с оценкой 14,116. Несмотря на падение во время выступления на брусьях, которое помешало Чепурному бороться за золото, его мастерство в опорном прыжке в очередной раз подтвердило статус одного из лучших в этой дисциплине.

Эта медаль стала очередным успехом Чепурного в сезоне. На предыдущем этапе Кубка мира в Катаре он добыл золото на параллельных брусьях и серебро в опорном прыжке, демонстрируя стабильно высокие результаты.