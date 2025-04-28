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Назар Чепурной получил травму на этапе Кубка мира в Каире

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Назар Чепурной получил травму на этапе Кубка мира в Каире

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский гимнаст Назар Чепурной рассказал о своем выступлении на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершился в Каире.

"Да, к сожалению, сегодня на брусьях выступление было не очень удачное. Сделал ошибку при выполнении нового для себя элемента, который недавно добавил в свою комбинацию для усложнения. Но ничего страшного - будем работать над ним дальше и усложняться дальше.

И что я могу сказать - был очень неприятный удар о шест, думаю, на долгое время я не выпаду, но все же свои трудности это принесет. Поэтому стараемся работать дальше к чемпионату Европы и надеюсь, что с ногой будет все хорошо".

Напомним, что в финале упражнений на параллельных брусьях Назар ударился о шест и не смог должным образом завершить свою программу.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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