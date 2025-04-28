Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назар Чепурной получил травму на этапе Кубка мира в Каире
Ранее он сумел взять серебро
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский гимнаст Назар Чепурной рассказал о своем выступлении на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который завершился в Каире.
"Да, к сожалению, сегодня на брусьях выступление было не очень удачное. Сделал ошибку при выполнении нового для себя элемента, который недавно добавил в свою комбинацию для усложнения. Но ничего страшного - будем работать над ним дальше и усложняться дальше.
И что я могу сказать - был очень неприятный удар о шест, думаю, на долгое время я не выпаду, но все же свои трудности это принесет. Поэтому стараемся работать дальше к чемпионату Европы и надеюсь, что с ногой будет все хорошо".
Напомним, что в финале упражнений на параллельных брусьях Назар ударился о шест и не смог должным образом завершить свою программу.
Популярное сейчас
- Лавров выдвинул условия России для "урегулирования" войны с Украиной
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
- Спортивный директор Шахтера отреагировал на вероятный трансфер звездного полузащитника в итальянский гранд
- Назар Чепурной завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Кубке мира в Каире
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО