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Середа и Гриценко взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в Суперфинале Кубка мира
Поздравляем с отличным результатом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинские спортсмены Алексей Середа и Марк Гриценко заняли третье место в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в дисциплине "синхронные прыжки с 10-метровой вышки". Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Это первая медаль для нашей команды на этих соревнованиях.
1. Китай – 460.92
2. "Нейтральные" атлеты - 426.69
3. Украина - 395.37
Середа и Гриценко выступят в одиночных прыжках с 10-метровой вышки, причем будут бороться в очной дуэли за выход в полуфинал. Соревнования состоятся в воскресенье, 4 мая (старт – в 12:00), прямая трансляция – на Суспільне Спорт, а также местных каналах Суспільного.
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