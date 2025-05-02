Середа и Гриценко взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в Суперфинале Кубка мира

Украинские спортсмены Алексей Середа и Марк Гриценко заняли третье место в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в дисциплине "синхронные прыжки с 10-метровой вышки". Об этом сообщает Суспільне Спорт .

Это первая медаль для нашей команды на этих соревнованиях.

1. Китай – 460.92

2. "Нейтральные" атлеты - 426.69

3. Украина - 395.37

Середа и Гриценко выступят в одиночных прыжках с 10-метровой вышки, причем будут бороться в очной дуэли за выход в полуфинал. Соревнования состоятся в воскресенье, 4 мая (старт – в 12:00), прямая трансляция – на Суспільне Спорт, а также местных каналах Суспільного.