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Середа и Гриценко взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в Суперфинале Кубка мира

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Поздравляем с отличным результатом

Середа и Гриценко взяли бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в Суперфинале Кубка мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсмены Алексей Середа и Марк Гриценко заняли третье место в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в дисциплине "синхронные прыжки с 10-метровой вышки". Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Это первая медаль для нашей команды на этих соревнованиях.

1. Китай – 460.92

2. "Нейтральные" атлеты - 426.69

3. Украина - 395.37

Середа и Гриценко выступят в одиночных прыжках с 10-метровой вышки, причем будут бороться в очной дуэли за выход в полуфинал. Соревнования состоятся в воскресенье, 4 мая (старт – в 12:00), прямая трансляция – на Суспільне Спорт, а также местных каналах Суспільного.

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